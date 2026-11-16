فتح باب الترشح للمناصب المركزية بالحزب المصري الديمقراطي وتحديد الجدول الزمني

أعلنت لجنة إعداد المؤتمر العام 2026 بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فتح باب الترشح للمناصب المركزية بالحزب، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء الانتخابات المركزية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وحددت اللجنة عددًا من القواعد المنظمة للترشح، من بينها قصر الترشح للمناصب المركزية على أعضاء الهيئة العليا، وعدم جواز الترشح لأكثر من منصب واحد، على أن تُحسم الانتخابات بالتزكية في حال تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المتاحة.

وأوضحت اللجنة أن الترشح يتم من خلال استمارة الترشح واستكمال الإجراءات المقررة، وفقًا للجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية، فمن 16 إلى 18 نوفمبر سيتم فتح باب الترشح حتى الساعة السادسة مساءً، وفي 19 نوفمبر، إعلان النتائج المبدئية للمرشحين، وفي 20 من نفي الشهر سيتم تلقي طلبات الانسحابات والطعون، وفي 21 الإعلان النهائي للمرشحين وفي 27 إجراء التصويت وإعلان النتائج.

وأكدت لجنة إعداد المؤتمر العام 2026 أهمية الالتزام بالقواعد والإجراءات والمواعيد المحددة، بما يضمن إجراء العملية الانتخابية في إطار من الشفافية والديمقراطية واحترام اللوائح المنظمة للعمل الحزبي.

وتشمل المناصب المترشح عليها الاعضاء نائب رئيس الحزب للعلاقات الحزبية، نائب رئيس الحزب للشئون السياسية والبرلمانية، نائب رئيس الحزب للمجتمع المدني، نائب رئيس الحزب للشئون المالية والادارية، نائب رئيس الحزب للشئون الخارجية والدولية، نائب رئيس الحزب للتخطيط الاستراتيجي والتطوير، أمين عام مساعد، أمين عام مساعد تقييم الاداء الحزبي أمين عام مساعد البيانات والمعلومات، أمين التنظيم والعضوية، أمين العمل الجماهيري أمين الاعلام، أمين التثقيف والتدريب السياسي أمين المرأة، أمين قطاع القاهرة الكبري، أمين قطاع شمال الصعيد،أمين قطاع جنوب الصعيد، وأمين غرب الدلتا، وأمين وسط الدلتا، وأمين شرق الدلتا، وأمين القناة وسيناء.

كما سيتم الترشح على مناصب أمين شئون قطاع الاعمال، أمين المهنيين، أمين شئون المجالس المحلية، أمين الفلاحين، أمين العمال، أمين اللجنة التشريعية، أمين اللجان الفنية ا( الخبراء)، وأمين الشئون السياسية، وأمين الهيئة البرلمانية

أمين الحقوق والحريات، وأمين شئون المجتمع المدني، وأمين الشئون الخارجية، وأمين المصريين بالخارج.