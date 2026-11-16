كوبارسي يكشف كواليس إنقاذ إسبانيا من هدف التعادل أمام الأرجنتين

استعاد الإسباني باو كوبارسي، مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا، واحدة من أبرز لحظات نهائي كأس العالم 2026، بعدما كشف تفاصيل تدخله الحاسم الذي حرم منتخب الأرجنتين من تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ليساهم في احتفاظ بلاده بتقدمها وحسم اللقب العالمي.

وتحدث كوبارسي عن اللحظة التي كادت أن تغير مسار المباراة، موضحا أنه انتبه إلى خطورة تحرك الأرجنتيني سينيسي داخل منطقة الجزاء، بمجرد أن بدأ جيوفاني سيميوني في تجهيز الكرة العرضية.

وقال المدافع الإسباني: «أدركت أن سينيسي كان في وضع خطير، وبمجرد أن بدأ سيميوني في تجهيز العرضية، عرفت أنه يجب عليّ مهاجمة سينيسي بكل قوتي، وترك الأمر لله ليقرر ما سيحدث».

وأضاف كوبارسي أنه سقط أرضا عقب إبعاد الكرة، ولم يتمكن في البداية من الالتفات لمعرفة نتيجة الهجمة، قبل أن يدفعه صمت المدرجات إلى رفع رأسه والتأكد من نجاحه في إبعاد الخطر وعدم وصول الكرة إلى الشباك.

وتابع: «أول ما خطر ببالي كان: حسنا، أصبحت هناك هجمة واحدة أقل يجب عليّ الدفاع عنها قبل أن أصبح بطل العالم».

كما تطرق مدافع برشلونة إلى واقعة احتكاكه مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز خلال الوقت الإضافي، والتي انتهت بطرد لاعب وسط الأرجنتين عقب تدخل قوي، مؤكدا أنه تعرض لإصابة طفيفة في معصمه، لكنه لم يجد صعوبة في استكمال اللقاء.

وقال كوبارسي عن تلك اللحظة: «أصبت في معصمي قليلا، لكن في نهائي كأس العالم، يجعلك الأدرينالين قادرا على مواصلة اللعب رغم كل شيء».

واختتم كوبارسي حديثه باستعادة تفاصيل اللحظات الحاسمة التي عاشها في النهائي، والتي شهدت تدخله الدفاعي أمام مرمى إسبانيا، في واحدة من اللقطات التي ساهمت في حسم المواجهة ومنح منتخب بلاده لقب كأس العالم.