اللواء محمد إبراهيم يروي كواليس اقتحام السجون في 2011: جمعة الغضب كانت كارثة على المؤسسة الأمنية

قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، إن بداية ثورة 25 يناير في 2011 كانت شبابية، لكن بعد يومين من اندلاعها عملت جماعة الإخوان فرض هيمنتهم على الثورة، وكذلك الأمر بالنسبة للسلفيين.

وأضاف خلال مقابلة مع "بودكاست ساعة مع GenZ"، أن جمعة الغضب في 2011 كانت كارثة على المؤسسة الأمنية، حيث خططت تلك التيارات لهدم هذه المؤسسة عبر تخريب أقسام الشرطة والسجون.

وأشار إلى أن الأمر بدأ بمهاجمة المديريات والأقسام في 2011 بهدف إصابة المنظومة الأمنية بالشلل، لافتًا إلى أن الجيش تحرك في ذلك الوقت للسيطرة على الأوضاع في الشارع ثم تطورت الأحداث في 2011 و2012.

وتابع: «قبل جمعة الغضب تم القبض على مجموعة من القيادات الإخوانية بما فيهم محمد مرسي وكانوا موجودين في قسم وادي النطرون، وكان هناك بعض العناصر من حماس في السجون».

واستكمل: «تم اقتحام هذه السجون بمشاركة عناصر من حماس جاءت من قطاع غزة مع بعض البدو بدفع من جماعة الإخوان لمهاجمة السجون وضربها باللوادر وكانت هذه العناصر تحمل أسلحة».

ونوه بأن أول سجن تم اقتحامه كان وادي النطرون الذي كانت تتواجد به قيادات الجماعة، حيث تم التركيز على السجون التي توجد بها القيادات الإخوانية، مذكرًا بالمداخلة التي أجراها مرسي خلال تهريبه مع قناة الجزيرة في ذلك الوقت.

وأوضح أن اقتحام السجون كان بغرض إحداث عملية خلخلة للمجتمع، وبث الرعب بين المواطنين، وذلك بعد تهريب الآلاف من مسجلي الخطر واللصوص وغيرهم.

وأكد أن هؤلاء المساجين الذين تم تهريبهم أحدثوا حالة من عدم الاستقرار الأمني في البلاد في أعقاب اقتحام السجون، مشيرًا إلى أن الأحداث تضمنت محاولة اقتحام سجن أسيوط الذي كان يضم عناصر خطرة جنائيًّا بالإضافة إلى بعض العناصر من الجماعات المتطرفة.

ولفت إلى أنهم تمكنوا في ذلك الوقت من التعامل مع عملية الاقتحام مع المحافظة على السجن، موضحًا أنه عقب فترة اقتحام السجون عملت جماعة الإخوان على السيطرة على مقدرات الدولة ومؤسساتها على كل المستويات، وصولًا إلى إجراء الانتخابات التي فاز بها مرسي.