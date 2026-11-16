الأمم المتحدة: إعادة إعمار سوريا تتطلب 216 مليار دولار

كلاوديو كوردوني دعا إلى زيادة الدعم الدولي لتعافي سوريا وإعادة إعمارها

قال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، إن البنك الدولي يقدر تكلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة في البلاد بـ216 مليار دولار، داعيًا إلى زيادة الدعم الدولي للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

يأتي ذلك في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين، خلال جلسة عقدها لبحث التطورات في سوريا تحت بند "الحالة في الشرق الأوسط".

وأوضح كوردوني، أنه مع اقتراب الذكرى الثانية لسقوط نظام بشار الأسد، أحرزت سوريا تقدمًا في الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي والأمن، لكنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من العمل.

وقال إن "التعافي الاقتصادي السريع بالغ الأهمية لاستقرار المرحلة الانتقالية في سوريا"، مضيفًا أن "البنك الدولي يقدر تكلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة وحدها بـ216 مليار دولار".

وأشار إلى أن سوريا تحتاج إلى دعم دولي مستدام يشمل التمويل العام والمساعدات الإنمائية واستثمارات القطاع الخاص، مؤكدا أن تخفيف العقوبات وزيادة الانخراط الإقليمي والدولي يمكن أن يسرّعا التعافي الاقتصادي.

وشدد على ضرورة إشراك النساء ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة في تحديد أولويات إعادة الإعمار على المستوى المحلي، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية.

• انتهاكات إسرائيلية

وقال كوردوني، إن إسرائيل تواصل أنشطة عسكرية تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيرًا إلى أن إقامة حواجز مؤقتة وعمليات الاحتجاز والقصف المدفعي والإضرار بالقطاع الزراعي والبنية التحتية للمياه، تخلّف عواقب وخيمة على المدنيين.

وجدد دعوته إلى وقف انتهاكات اتفاق فصل القوات لعام 1974 في الجولان، واحترام سيادة سوريا احترامًا كاملًا.

كما شدد على ضرورة تجنيب سوريا الانجرار إلى صراعات إقليمية، ليتسنى لها التركيز على المرحلة الانتقالية والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وسعت إسرائيل وجودها العسكري في المنطقة العازلة على حدود الجولان السوري المحتل، وتوغلت في مناطق أخرى جنوبي سوريا.

ويأتي ذلك رغم اتفاقية فصل القوات الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، التي تنص على إنشاء منطقة عازلة تشرف عليها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.