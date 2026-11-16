أئمة الحرمين: استهداف مكة والمدينة مساس بمشاعر المسلمين وحرمة مقدساتهم

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أدان أئمة وخطباء المسجد الحرام والمسجد النبوي الاعتداءات ومحاولات جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدين أن الاعتداء على المدينتين المقدستين يمثل مساسًا بمشاعر المسلمين وحرمة مقدساتهم.

وأصدرت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بيانًا على موقعها الإلكتروني، باسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين، قالت فيه إن "الاعتداء على مكة والمدينة مساسٌ بمشاعر المسلمين وحرمة مقدساتهم".

وعبّر أئمة وخطباء المسجد الحرام والمسجد النبوي عن "استنكارهم البالغ ورفضهم القاطع جراء الاعتداءات ومحاولات الاستهداف التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وأشاروا إلى أن "حرمة المدينتين المقدستين ومكانتهما في وجدان المسلمين تفرضان إدانة هذه الأفعال الإرهابية لما تحمله من تهديدٍ للآمنين ومساسٍ بمشاعر المسلمين في أنحاء العالم".

وقال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إن "العدوان الذي تنفذه ميليشيا الحوثي الإرهابية على البقاع المقدسة لا يمكن تبريره أو التقليل من شأنه".

وأضاف: "هو اعتداء على مواضع عظّمها الله، وإيذاءٌ للمسلمين الذين يتطلعون إلى أداء عباداتهم وزيارة الحرمين في أجواء من السكينة".

ودعا إلى استشعار حرمة المقدسات، والالتزام بما يحفظ أمن المسلمين ويصون مكانة الحرمين الشريفين.

من جانبه، أوضح مساعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، وإمام وخطيب المسجد النبوي، أحمد بن علي الحذيفي، أن "محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة تمثل اعتداءً على حرمة المكان وتهديدًا لحق قاصديهما في الطمأنينة".

وأضاف أن "ترويع الآمنين أو تعريضهم للخطر يتنافى مع مقاصد الشريعة وقيمها"، مؤكدًا أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم تداول ما يثير القلق أو يضر بأمن المجتمع.

وأكد أئمة وخطباء الحرمين الشريفين أن السعودية أخذت على عاتقها حماية الحرمين الشريفين وقاصديهما، والقيام بمسؤوليتها في صون أمنهما ورعاية من يفد إليهما.

والاثنين، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي في منطقتي مكة المكرمة والرياض بالسعودية.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشره المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوتر العسكري بين السعودية وجماعة الحوثي، التي شنت خلال الأشهر الأخيرة هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مناطق بالمملكة، من بينها مكة والمدينة، وفق إعلانات سابقة للتحالف.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر 2014.

وشهدت المواجهات بين الجانبين تراجعًا ملحوظًا عقب هدنة رعتها الأمم المتحدة في أبريل 2022، قبل تجدد التصعيد العسكري خلال الأشهر الأخيرة.