ليبرمان: المفاوضات مع الحريديم تقترب من اتفاق لتشكيل الحكومة

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، خلال اجتماع مغلق عقده، اليوم الاثنين، مع أعضاء كتلته، إن المفاوضات مع حزب "يهدوت هتوراه" تتقدم، مؤكدا أن الخلافات المتبقية قابلة للتسوية.

وأعرب ليبرمان عن تقديره بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الحزب الحريدي، وتشكيل حكومة وفق صيغة يقبل بها، تقوم على تحالف بين معسكر التغيير والأحزاب الحريدية، مقابل تقديم تسوية بشأن قانون الإعفاء من التجنيد في الجيش.

وأوضح ليبرمان خلال الاجتماع أنه تحدث صباح اليوم مع مقربه، رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون، الذي يتولى الوساطة في المفاوضات مع الأحزاب الحريدية، وتلقى منه تحديثات إيجابية بشأن سير الاتصالات، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وبحسب التقديرات التي طرحت خلال المحادثة، فإن الحاخام لاندو يرغب في إطاحة بنيامين نتنياهو بسبب انعدام الثقة به، وهو ما يعتقد ليبرمان أنه قد يتيح للطرفين التوصل إلى اتفاق خلال الفترة القريبة.

وقال مسئولون آخرون في معسكر التغيير لصحيفة "إسرائيل هيوم"، إن أجواء من التفاؤل تسود خلال الأيام الأخيرة بشأن فرص نجاح المحادثات مع الأحزاب الحريدية، مشيرين إلى أن هذا التفاؤل برز لدى الطرفين.

وفي المقابل، لم يطرأ حتى الآن أي تقدم على الاتصالات مع حزب "شاس"، لكن ليبرمان يرى أن الحزب سينضم إلى الحكومة بعد انضمام "يهدوت هتوراه" إليها. ولم يصدر عن حزب "إسرائيل بيتنا" أي تعليق على هذه المعلومات، فيما نفى موشيه ليون قيامه بدور الوسيط في المفاوضات.

وفي سياق متصل، قال رئيس حزب "يش عتيد" والرقم الثاني في حزب "معا"، يائير لبيد، لرئيس الحزب نفتالي بينيت خلال الأيام الأخيرة، إنه ينبغي استنفاد الخيارات السياسية المتاحة، بما فيها إمكانية تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، قبل الانتقال إلى خطوات سياسية أخرى، من بينها تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية.

ويبدو أن الهدف من هذا التوجه هو إظهار أن معسكر التغيير بذل جهودا وقدم يده لتشكيل حكومة وحدة أمام الجمهور الإسرائيلي، سعيا إلى كسب شرعية لخطوات سياسية مثيرة للجدل، بما فيها تشكيل حكومة تضم الأحزاب الحريدية أو الأحزاب العربية.

وأكد مكتب لبيد، أن "لبيد وبينيت يتحدثان عشرين مرة يوميا، وجميع المحادثات تبقى بينهما".

ومن المقرر أن يجتمع الكنيست غدا لانتخاب رئيس جديد له، وهو متان كهانا من حزب "يشار".

ولم يحسم حزب "يهدوت هتوراه" بعد موقفه من التصويت، وسط تقديرات بأن خياره قد يشكل مؤشرا على الاتجاه السياسي الذي سيتبعه الحزب خلال الأسابيع المقبلة.

وفي حال صوت الحزب ضد تعيين كهانا، الذي تعتبره الأحزاب الحريدية شخصية مرفوضة بشدة بسبب توليه سابقا وزارة الأديان وخوضه مواجهة مع احتكار الحاخامية لشئون الحلال، فقد يبعث برسالة إلى معسكر التغيير مفادها أنه ليس حليفا مضمونا له.

أما إذا امتنع عن التصويت، فسيبقى في موقع الحياد، وهو الموقع الأكثر ملاءمة له في المرحلة الراهنة، من دون الالتزام بأي من المعسكرين.

وفي المقابل، إذا صوت إلى جانب معسكر التغيير، فسيبعث بإشارة إلى أن وجهته السياسية هي الانضمام إلى حكومة مع هذا المعسكر، وربما يوجه بذلك رسالة أيضا إلى حزب "شاس" مفادها بأن القرار حُسم، وأن الوقت قد حان للانضمام إلى مثل هذه الحكومة.