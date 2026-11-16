اتحاد عمال مصر: زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه فاقت التوقعات

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف إلى 8500 جنيه يمثل زيادة إيجابية تصب في صالح العمال، وتساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، مضيفًا أن قيمة الزيادة جاءت أعلى من التوقعات، إذ كان من المتوقع أن تصل إلى نحو 8 آلاف جنيه.

وأضاف البدوي، عبر برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، أن وجود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المجلس القومي للأجور أعطى الاجتماع بُعدًا آخر، وأسهم في الوصول إلى هذه الزيادة، مؤكدًا أن الأهم هو التزام أصحاب الأعمال بتطبيق القرار، بما يضمن شعور العمال بقيمة الزيادة وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأوضح أن مطالبة القطاع الخاص بالالتزام بالحد الأدنى للأجور يجب أن يقابلها أيضًا التزام من العمال بزيادة الإنتاج، الذي هو الضمانة التي تساعد أصحاب الأعمال على دفع الحد الأدنى للأجور وتطبيقه بصورة تحقق التوازن بين حقوق العمال والقدرة الاقتصادية للمنشآت، خاصة أن بعض أصحاب الأعمال يواجهون صعوبات في توفير الزيادة.

وأشار إلى أن هناك منشآت لديها القدرة على دفع رواتب مرتفعة، وأخرى تلتزم بقرارات الحكومة، بينما لا تلتزم بعض المنشآت، مطالبًا أصحاب الأعمال بالتكاتف مع العمال لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية.

ووافق المجلس القومي للأجور، أمس الأحد، على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص، للتشارك في اتخاذ القرارات المعنية بهذا الشأن.

وكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور، وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.



