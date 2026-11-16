أنهى المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حمادة صدقي، استعداداته لمواجهة نظيره الياباني وديًا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غد الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن أولى التجارب الودية للفراعنة خلال المعسكر الحالي.

وخاض المنتخب مرانه الختامي اليوم على ملعب بتروسبورت، وسط أجواء اتسمت بالجدية والحماس والتركيز، في ظل رغبة اللاعبين في تقديم مستويات مميزة وإثبات قدراتهم أمام الجهاز الفني من أجل حجز مكان في قائمة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وتأتي مواجهة اليابان في ختام المعسكر الذي انطلق قبل أسبوع بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن خطة الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، إلى جانب حمادة صدقي، كلًا من عادل مصطفى مدربًا عامًا، ومحمد عز مدربًا مساعدًا، والدكتور كمال عبدالواحد مخططًا للأحمال، فيما يتولى عصام الحضري مسؤولية تدريب حراس المرمى.

من جانبه، تحدث أحمد حسن، مدير المنتخب الأولمبي، عن ملامح خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المعسكر الحالي يمثل المحطة الرسمية الأولى للجهاز الفني الجديد، مشيرًا إلى أهمية مواجهة المنتخب الياباني باعتبارها اختبارًا قويًا وفرصة لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة.

وأوضح الصقر أن الجهاز الفني سيواصل متابعة اللاعبين المميزين بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، بهدف اختيار أفضل العناصر القادرة على تمثيل المنتخب، مشددًا على ضرورة حصول المواهب الشابة على فرص مشاركة منتظمة مع الفرق الأولى بأنديتها، لاكتساب الخبرات اللازمة ورفع مستوى جاهزيتها للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في الاستحقاقات المقبلة.