قالت الدكتورة هالة محمد أبو يوسف، رئيسة لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي يشكل خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي الوطني ومستقبل الأجيال القادمة، ويُعد الركيزة الأساسية لحماية المحاصيل وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.

وأكدت أبو يوسف، أن مواجهة التحديات الراهنة واستثمار الفرص المتاحة يتطلبان دعمًا حقيقيًّا ومستدامًا لهذا القطاع الحيوي، مشيرةً إلى أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تُمثّل إحدى أهم الدعائم الاستراتيجية للجنة المبيدات، بفضل تعاونها المستمر والمنظم مع الشركات المستوردة للمبيدات ومصانع التجهيز وإعادة التعبئة.

وأشارت إلى مذكرات التعاون التي جرى توقيعها، موضحة أن المذكرة الأولى التي وُضعت أسسها الأولية عام 2018 شكّلت نقطة الانطلاق الحقيقية لتبادل الخبرات بين الكوادر الفنية والبحثية داخل مصر وخارجها، إذ استهدفت تلك المذكرة الاستعانة بخبراء دوليين متميزين لتدريب الباحثين في المعمل المركزي للمبيدات، بجانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة لمصانع الشركة في الخارج، بما يسهم في دعم الكوادر البشرية العاملة في مجالات التحليل والتداول والاستخدام المستدام للمبيدات.

وجاءت المذكرة الثانية التي وُقّعت عام 2019، لتنفيذ خطوة أكثر طموحًا وشمولًا، تمثّلت في إطلاق مشروع قومي لتدريب وتأهيل مطبقي المبيدات، فيما يعكس هذا المشروع إدراكًا مبكرًا وعميقًا لما يمثله الاستخدام غير المسئول للمبيدات من خطورة بالغة ومباشرة على صحة الإنسان والبيئة، وعلى القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن مشروع مطبقي المبيدات مشروع رائد يهدف إلى نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسئول للمبيدات، واستحداث مهنة زراعية فنية متخصصة توفر فرص عمل حقيقية وواعدة للشباب المصري، فيما يسهم المشروع في رفع مستويات المعيشة وتحقيق التوازن الاجتماعي، مع ضمان الاستخدام الأمثل للمبيدات بما يحفظ الصحة العامة والبيئة.

وتابعت: «بدأت المرحلة الأولى من المشروع بتدريب 500 مطبق، تلتها المرحلة الثانية بتدريب 500 مطبق آخرين ضمن مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة سينجينتا، وقد وصل عدد المؤهلين علميًّا وعمليًّا حتى الآن إلى ما يقارب 32 ألف مطبق موزعين على كل محافظات الجمهورية، وتسعى اللجنة وفق خطة طموحة إلى الوصول إلى 500 ألف مطبق، بما يكفي لتغطية كافة المساحات المزروعة في مصر».

ولفتت رئيسة لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إلى نظام الترخيص والرقابة وتجربة القرية النموذجية، موضحة أنه يجري منح تراخيص للمطبقين الذين يجتازون الاختبارات المقررة من قبل اللجنة، وتكون هذه التراخيص على شكل كارت معتمد يُجدَّد كل أربع سنوات لضمان استمرارية الكفاءة والالتزام بالمعايير المهنية.

من جهتها، قالت أولكوي شميتهويزن، العضو المنتدب لشركة سينجينتا في منطقة الشرق الأوسط: «ندعم لجنة مبيدات الآفات الزراعية في تدريب المزارعين المصريين، ولدينا التزام راسخ تجاه القطاع الزراعي في مصر، يمتد على مدار 52 عامًا من العمل في السوق المصري».

وتابعت: «نتطلع إلى مواصلة دعم لجنة المبيدات والعمل عن كثب مع مدربيها، بما يسهم في توسيع نطاق أثرهم الإيجابي في القطاع الزراعي المصري».