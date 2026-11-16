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عراقجي وصل قادما من باكستان، حيث أجرى مباحثات مع مسئولين بشأن التطورات الإقليمية، وسط استمرار جهود الوساطة بين طهران وواشنطن

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مسقط، مساء الاثنين، لإجراء مباحثات مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لمعالجة الخلافات بين طهران وواشنطن.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن عراقجي وصل إلى مسقط قادما من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، عقب مشاركته في الاجتماع الثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي "إيكو".

وأوضحت الوكالة، أن الوزير الإيراني سيجري محادثات مع البوسعيدي تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن جدول أعمال الزيارة.

وتأتي زيارة عراقجي إلى سلطنة عُمان عقب مباحثات أجراها في باكستان مع عدد من المسئولين، بينهم قائد الجيش المشير عاصم منير، تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

ووفق بيان للخارجية الإيرانية، شدد عراقجي ومنير خلال لقائهما على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة التهديدات التي تطال السلام الإقليمي والتحديات المشتركة.

كما أجرى عراقجي مباحثات مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، في وقت تواصل فيه إسلام آباد جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

والاثنين، أعلن دار أن بلاده تنتظر ردا أمريكيا على مقترح إيراني بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة.

وتضطلع سلطنة عُمان بدور في الوساطة بين طهران وواشنطن، إذ سبق أن استضافت محادثات بين الجانبين سعيا إلى تسوية خلافاتهما بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا إقليمية أخرى.

ولم تعلن طهران ما إذا كانت مباحثات عراقجي المرتقبة في مسقط ستتناول المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز أو جهود استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا ضد إيران، فيما ردت طهران بهجمات على إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في دول بالمنطقة.

وفي 18 يونيو الماضي، توصلت واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم بوساطة باكستانية وقطرية، لكن تنفيذها تعثر في ظل خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز.

وتجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو الماضي، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع.