حسم تقرير صحفي قطري الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن اقتراب النجم المصري السابق محمد أبوتريكة من تولي منصب مدير منتخب قطر، بعد الأنباء التي تحدثت عن تلقيه عرضًا رسميًا من الاتحاد القطري لكرة القدم للانضمام إلى الجهاز الفني الجديد للعنابي.

وكان الإعلامي هاني حتحوت قد كشف، خلال تصريحات تلفزيونية، عن تلقي أبوتريكة عرضًا من الاتحاد القطري لتولي منصب مدير المنتخب، موضحًا أن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق يدرس العرض المقدم إليه لاتخاذ قراره النهائي بشأن قبوله أو رفضه.

وفي المقابل، نفت صحيفة «الشرق» القطرية صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عرض الاتحاد القطري على أبوتريكة تولي المنصب المذكور لا أساس له من الصحة.

وتطرق التقرير إلى التصريحات التي أدلى بها أبوتريكة خلال ظهوره عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، والتي أثارت تكهنات بشأن احتمالية ابتعاده عن الاستوديوهات التحليلية لفترة طويلة، موضحًا أن المقصود هو غيابه عن تحليل مباريات الدوريات الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بسبب عدم تكليفه بتحليل مباريات المنتخبات.

وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن الاتحاد القطري ولجنة المنتخبات الوطنية اتخذا قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل المدرب الإسباني مع المنتخب، لافتًا إلى أن مواجهتي أستراليا وكوريا الجنوبية الوديتين كانتا الفرصة الأخيرة أمامه، خاصة بعد الخسارة أمام المنتخب الأسترالي بثلاثة أهداف دون رد.