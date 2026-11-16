أعلن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر عن تقدم في جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا، مع تحضير اجتماع متعدد الأطراف لتسهيل التواصل بين أوروبا وروسيا.

وأكد زيلينسكي إجراء محادثات جديدة بين فرق التفاوض الأوكرانية والأميركية والأوروبية، بمشاركة مسئولين أوروبيين لأول مرة، استعداداً لمفاوضات مع موسكو.

وقال كوشنر، الاثنين، إن واشنطن أحرزت تقدماً في جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أنها تعمل على تسهيل تواصل مباشر بين أوروبا وروسيا والتحضير لاجتماع متعدد الأطراف، فيما أعلن زيلينسكي إجراء محادثات جديدة بين فرق التفاوض الأوكرانية والأميركية والأوروبية استعداداً لمفاوضات مع موسكو.

وأوضح كوشنر، في منشور على منصة "إكس"، أنه أجرى مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف اتصالاً مع مستشار الكرملين يوري أوشاكوف، لمناقشة التقدم المحرز والخطوات المقبلة في عملية السلام، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأضاف أن المبعوثين الأمريكيين أجريا أيضاً اتصالاً مع أوكرانيا وشركاء أوروبيين، شارك فيه مستشارو الأمن القومي في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وإيطاليا، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال كوشنر، إن المناقشات تناولت سبل تسهيل التواصل المباشر بين أوروبا وروسيا، والذي قال إنه كان غائباً إلى حد كبير خلال السنوات الـ4 الماضية، معتبراً أن من المهم أن يستمع الجانبان مباشرة إلى مخاوف بعضهما ومقترحاتهما.

وأشار إلى بدء التحضير لجدول أعمال اجتماع متعدد الأطراف تعمل واشنطن على عقده "في المستقبل القريب".

• ترتيبات أمنية لما بعد الحرب

ولفت كوشنر، إلى أن أحد المحاور الرئيسية للمحادثات تمثل في كيفية إنهاء الحرب ووضع ترتيبات أمنية لمرحلة ما بعد الحرب تقلل احتمالات اندلاع نزاعات جديدة.

وأكد أن "الناتو" سيظل "ركيزة أساسية لأمن أوروبا"، مضيفاً أن الهدف هو البناء على المؤسسات والاتفاقيات الأوروبية القائمة، وتعزيز الالتزامات الأمنية والتواصل والشفافية وآليات خفض التصعيد لضمان استدامة أي اتفاق سلام.

وأوضح أن واشنطن تعمل منذ عام على تصور لأوكرانيا بوصفها "دولة ذات سيادة وآمنة ومزدهرة وحرة في تقرير مستقبلها"، يقوم على ثلاث ركائز رئيسية.

وتشمل هذه الركائز ضمانات أمنية "قوية وموثوقة" لحماية أوكرانيا من أي عدوان مستقبلي، ومساراً نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى خطة للازدهار وإعادة الإعمار بعد الحرب، أُعدت بالتعاون مع شركاء أوروبيين والبنك الدولي وجهات أخرى.

وقال كوشنر، إن هذه العناصر من شأنها منح أوكرانيا القدرة على التفاوض بشأن القضايا الصعبة المتبقية مع روسيا، مؤكداً أن أي اتفاق سلام نهائي سيتطلب موافقة موسكو وكييف.

وأضاف أن المناقشات التي تجري بعيداً عن الأضواء أفرزت "أفكاراً إيجابية وبناءة" تساعد على استكشاف حلول محتملة وتقليص الفجوات بين الطرفين، رغم استمرار تحديات تتطلب اتخاذ "قرارات صعبة".

• زيلينسكي: النقاش كان صعباً لكنه حقق نتائج

من جانبه، قال زيلينسكي إن فرق التفاوض الأوكرانية والأميركية والأوروبية أجرت، الاثنين، محادثات جديدة عبر الإنترنت في إطار الاستعدادات للمفاوضات مع روسيا.

وأوضح، في خطاب عبر تطبيق "تليجرام"، أن ويتكوف وكوشنر شاركا في المحادثات، إلى جانب ممثلين عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي و"الناتو".

وقال زيلينسكي، إن مسئولين أوروبيين سيشاركون للمرة الأولى في المفاوضات مع روسيا، واصفاً مناقشات الاثنين بأنها "صعبة"، لكنها أسفرت عن نتائج.

ومن المقرر أن تجتمع الأطراف في برلين ضمن إطار "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا، للعمل على تحديد خطوات مشتركة للعملية التفاوضية.