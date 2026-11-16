قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، إنه كان متخوفًا من اندلاع اشتباك بين المتظاهرين في ثورة 30 يونيو عام 2013 وأنصار جماعة الإخوان في ذلك الوقت، الذين كانوا قد نظموا تجمعًا بمنطقة رابعة.

وأضاف إبراهيم، خلال مقابلة مع «بودكاست ساعة مع GenZ»، أن الطرق المؤدية إلى التجمعين كانت مؤمَّنة ومغلقة، متابعًا: «مظاهرات 30 يونيو بدأت عند الاتحادية والإخوان كانوا في رابعة، فأنا عزلت تمامًا بين الاتنين، وكانت فيه مظاهرات في التحرير وتم عزل الطرق أيضًا».

وأشار إلى أنه لو كان قد حدث اشتباك بين الطرفين لتحول الأمر إلى حرب أهلية، معقبًا: «ربنا سترها معانا ومع البلد في ذلك الوقت».

وتحدث عن يوم 3 يوليو 2013، قائلًا إن البيان الذي صدر في ذلك اليوم أحدث حالة كبيرة من السعادة بين الشعب المصري، متابعًا: «بدأت الأمور تتأزم في رابعة، وبدأوا في قطع الشوارع، بما في ذلك إغلاق طريق المطار، ما عرقل وصول المسافرين إلى هناك، والغرض كان صناعة فوضى».

ولفت إلى أن جماعة الإخوان حاولت أن يكون هناك مقر للحكومة في رابعة، بجانب أن تُعقد جلسات في مسجد رابعة العدوية، مع محاولة إدارة الدولة من هناك، مؤكدًا أن هناك قوى خارجية أوهمت الجماعة بأنها إذا تمكنت من المحافظة على الاعتصام فإنها ستتعامل مع حكومتين في مصر، واحدة في رابعة والأخرى في الاتحادية.

ونوه إلى أن مداولات جرت في ذلك الوقت بمشاركة أطراف كثيرة لإقناع الجماعة بفض الاعتصام، موضحًا أن كاثرين أشتون، التي كانت تتولى منصب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، كانت حلقة الوصل في هذا الأمر.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان استماتت للمحافظة على الاعتصام، مؤكدًا أن قيادات دينية دخلت إلى هناك للإقناع بفضه، لكن جميع الخطوات كانت تُقابَل بالرفض، حتى اتجهت الأمور نحو مزيد من العنف والتهديدات الدموية والإرهابية.