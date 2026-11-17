استبعد زعيم القائمة العربية الموحدة وعضو الكنيست الإسرائيلي، منصور عباس، تشكيل حكومة أقلية في إسرائيل تعتمد على دعم الأحزاب العربية، مشيرًا إلى أن هذا الائتلاف لن ينجح.

وقال منصور في تصريحات لراديو الناس (إذاعة عربية تبث من مدينة الناصرة في الجليل) إن "تشكيل حكومة أقلية بدون الاحزاب الحريدية سيناريو خطير للغاية. ولا فرصة لصمود مثل هذه الحكومة".

وأضاف منصور أن "جميع السيناريوهات التي ندرسها مع شركاءنا من حزب آيزنكوت تفضي إلى هدف واحد، تغيير حكومة نتنياهو وألا نمضي قدما نحو جولة أخرى من الانتخابات".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها عباس بتصريحات تبعث بالتشاؤم حول احتمالية تشكيل حكومة أقلية يقودها زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، بدعم خارجي من الأحزاب العربية.

وبحسب الصحيفة، قرر آيزنكوت أن ينصب تركيزه على تشكيل ائتلاف مع الأحزاب اليهودية الحريدية، اتساقًا مع الاستراتيجية التي يتبناها زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، والذي بدوره معارض لتشكيل حكومة إسرائيلية تعتمد على دعم الاحزاب العربية.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية، في وقت سابق، بأن معسكر غادي آيزنكوت توافق على تعيين أفيجدور ليبرمان رئيسًا للجنة الخارجية والأمن بالكنيست.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد ذكرت أن آيزنكوت وليبرمان اتفقا، خلال اجتماع سابق، على أن يكون رئيس الكنيست المقبل من حزب "يشار" في وقت يسعى فيه معسكر المعارضة بقيادته إلى التواصل مع الأحزاب اليهودية الحريدية، لإقناعها بالانضمام إلى الائتلاف الحكومي الذي يعتزم تشكيله.

وجاء الاجتماع في إطار جهود آيزنكوت لتشكيل حكومة تستند إلى الكتلة البرلمانية التي يقودها، والتي تضم 48 نائبًا.

ونظرا إلى أن هذه الكتلة لا تمتلك الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة، والمحددة بـ61 مقعدا في الكنيست، طرح بعض أعضائها إمكانية البدء بإزاحة رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا من منصبه، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.