حذرت الأمم المتحدة من استمرار الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن غارة جوية استهدفت موقعا قريبا جدا من قافلة وقود تابعة لها في مدينة رفح، ما عرّض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الاثنين.

ونقل حق عن مسئولين في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «أوتشا»، تحذيرهم من استمرار الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في قطاع غزة، وما تشكله من تهديد لحياة المدنيين، بمن فيهم العاملون في مجال الإغاثة.

وقال حق إن إسرائيل شنت، الأحد، غارة جوية على موقع قريب جدا من قافلة وقود تابعة للأمم المتحدة في رفح.

وأضاف: «نشعر بالقلق إزاء تعريض موظفينا لمخاطر غير مقبولة جراء استهداف مواقع قريبة منهم، ولا سيما المركبات التي تنقل الوقود».

وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، في بيان أصدره أمس الاثنين، على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وقوافل الإغاثة في جميع الأوقات.

وفي القطاع الصحي، أفاد المكتب بنفاد 42% من إجمالي الأدوية، ونحو 55% من أدوية العلاج الكيميائي الأساسية، فيما أوشك مخزون مستلزمات جراحة القلب المفتوح وقسطرة القلب على النفاد، بعد تراجع الكميات المتاحة بنحو 73%.