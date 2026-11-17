- تسوية أوضاع 90 ألف متهرب عبر 3 مسارات من بينها إعفاء 20 ألفا من الخدمة العسكرية

قدم حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إلى حلفائه السياسيين مقترحا معدلا بشأن التجنيد العسكري، من شأنه أن يتيح فرص لتسوية موقف نحو 90 ألفا من اليهود المتشددين "الحريديم" المتهربين من الخدمة العسكرية، وذلك بالتزامن مع مواصلة المفاوضات حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وتكشف تفاصيل المقترح، الذي حصلت عليها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن خطة لإعادة تسوية الوضع التجنيدي لعشرات الآلاف من الحريديم بأثر رجعي، ومنحهم عدة أشهر لتوفيق أوضاعهم عبر أحد ثلاثة مسارات مقسمة بحسب الفئات العمرية، على أن يواجه غير الملتزمين عقوبات بموجب التشريع المقترح.

وطرح المقترح خلال المفاوضات الأخيرة بين الأحزاب المنضوية في كتلة "التغيير"، حيث استعرض نائبا حزب "يشار"، إنبار جيتي وإلعازار شتيرن، تفاصيل الخطة، التي يبدي الحزب استعداده لعرضها على الأحزاب الحريدية ضمن مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي.

ويتمثل جوهر الخطة في معالجة وضع الحريديم المتهربين من التجنيد، والذي يقدّر الجيش الإسرائيلي عددهم بنحو 90 ألف رجل تزيد أعمارهم على 18 عاما.

وتهدف الخطة إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء المتهربين لتسوية أوضاعهم القانونية.

وتشكل تلك القضية عامل ضغط رئيسي على ممثلي الأحزاب الحريدية، إذ يُمنع عشرات الآلاف من الشباب الحريديم المتهربين من التجنيد من مغادرة إسرائيل.

وبالنسبة للنواب الحريديم، فإن تسوية الأوضاع القانونية لهؤلاء المتهربين تمثل تنازلا مهما، وقد تشكل اختراقا بارزا في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وبموجب الإطار المقترح، سيكون عدد محدود من الفئة العمرية من 18 إلى 20 عاما مؤهلا للحصول على تأجيل للخدمة العسكرية لمدة تتراوح بين عام وعامين، وبمجرد انتهاء فترة التأجيل، سيكون هؤلاء ملزمين بالالتحاق بالخدمة العسكرية.

أما الفئة العمرية من 21 إلى 26 عاما، سيسمح لهم بأداء المرحلة الثانية فقط من التدريب على الخدمة الاحتياطية، ويتضمن ذلك فترة إعداد عسكري تتراوح بين شهر وشهرين، تؤهل المشاركين لأداء مهام أمنية في التجمعات السكنية الحدودية.

وبالنسبة لمن تجاوزوا 26 عاما، سيحصلون على إعفاء كامل من الخدمة العسكرية، استنادا إلى تقدير بأن معظم أفراد هذه الفئة متزوجون، وأن الجيش الإسرائيلي سيواجه صعوبة في الاستفادة الفعلية من خدماتهم.

وبموجب هذا البند، سيحصل نحو 20 ألفا من المتهربين من التجنيد على إعفاءات من الخدمة العسكرية.

وتتضمن المسارات الثلاثة أيضا الإبقاء على حصة من الإعفاءات لطلاب المعاهد الدينية المتفوقين، ممن يجتازون الاختبارات ويستوفون شروط تصنيفهم باعتبارهم من أبرز دارسي التوراة.

وستعادل هذه الحصة 3% من إجمالي عدد المجندين على مستوى إسرائيل، بما يقدر بنحو 2500 إعفاء كل عام.

أما كل من يفشل في تسوية موقفه التجنيدي خلال المهلة المحددة، فسيخضع للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المقترح.