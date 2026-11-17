أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني، للفريق، من أشد المعجبين بإمكانات إمام عاشور لاعب خط الوسط، ويعتبره لاعبًا لا غنى عنه في الفريق، لكنه يرى في الوقت نفسه أن اللاعب لم يستعد مستواه المعهود حتى الآن.

وتحدث شوبير عن موقف إمام عاشور من مباراة الأهلي أمام بيراميدز، مشيرًا إلى اعتقاده بأن اللاعب سيكون ضمن قائمة الفريق في اللقاء.

وأضاف أن مشاركة إمام عاشور أساسيًا تبدو صعبة بعض الشيء، في ظل تألق عمر الساعي خلال الفترة الأخيرة، لكنه رجح تواجد عاشور ضمن قائمة المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الإثنين المُقبل في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.