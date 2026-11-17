كرم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عددًا من أبطال مصر في رياضتي البلياردو والبوتشا، تقديرًا لما حققوه من نتائج متميزة في بطولات العالم، وما يقدمونه من نماذج مشرفة تعكس الإرادة والعزيمة والتميز الرياضي.

وشمل التكريم اللاعب سامح سيدهم، لاعب منتخب مصر للبلياردو، بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة العالم للبلياردو الفرنسي بفرنسا، بحضور عمرو الخردلي رئيس الإتحاد، واللاعب عبدالرحمن سعد برعي، لاعب منتخب مصر للبوتشا، لحصوله على المركز الرابع، واللاعبة هناء علام عبدالحكيم، لاعبة منتخب مصر للبوتشا، لحصولها على المركز السادس في بطولة العالم للبوتشا بكوريا الجنوبية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تكريم الأبطال الرياضيين يأتي تقديرًا لما يبذلونه من جهود وما يحققونه من إنجازات مشرفة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم المتميزين في مختلف الألعاب الرياضية، وتوفير أوجه الرعاية اللازمة لهم، بما يسهم في مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر.