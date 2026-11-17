أصدرت وزارة الصحة والسكان، تحذيرا موجها لأولياء الأمور، تحذر فيه من تجاهل التغيرات المفاجئة التي تطرأ على عادات التبول لدى الأطفال، مؤكدة أن رصد هذه التفاصيل بدقة قد يساهم في الاكتشاف المبكر لبعض الأمراض المزمنة، وعلى رأسها مرض السكري من النوع الأول أو الثاني.

وأوضحت الوزارة، أن التبول المتكرر، أو عودة ظاهرة التبول اللاإرادي بعد فترة ناجحة من تحكم الطفل في المثانة، لا ينبغي اعتباره أمرا عابرا، بل قد يمثل علامة إنذار طبية تستدعي الانتباه.

وشددت وزارة الصحة والسكان على أن خطورة هذه التغيرات تتضاعف إذا اقترنت بأعراض أخرى مثل:

- العطش الشدي والمستمر بشكل غير مألوف.

- فقدان الوزن الملحوظ وغير المبرر في فترة قصيرة.

- الإرهاق والتعب المستمر دون بذل جهد بدني يستدعي ذلك.

وتهيب الوزارة بكب الأسر وأولياء الأمور بعدم تجاهل هذه العلامات أو التهاون في التعامل معها، والتوجه الفوري لاستشارة الطبيب المختص لتقييم الحالة الصحية للطفل وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على سلامته.