نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل لإطلاق الحملة التوعوية تحت شعار «خلّي خطوتك فارقة»، تزامنًا مع الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات الممتد من ١٨ إلى ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٦، وذلك في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات، وبالشراكة مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الصحية والقطاعات المعنية والمجتمع، وتبني الممارسات المسؤولة في استخدام المضادات الحيوية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين والحفاظ على فاعلية هذه الأدوية للأجيال القادمة.

ومن جهته، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تستهدف تعزيز الوعي بمخاطر الاستخدام غير الرشيد لمضادات الميكروبات، والتعريف بتأثيراتها على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، من خلال تبني نهج الصحة الواحدة القائم على تكامل الجهود والتنسيق بين القطاعات المعنية، بما يدعم مواجهة تحديات مقاومة مضادات الميكروبات والحد من انتشارها، مؤكدًا أن الحملة تأتي في إطار تطبيق هذا النهج الذي يرسخ الترابط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأكد الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن مواجهة مقاومة مضادات الميكروبات تمثل أحد التحديات الصحية التي تتطلب تكامل الجهود بين مختلف القطاعات، مستعرضًا أبرز الأنشطة والجهود المنفذة خلال الفترة الماضية في إطار التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات وتعزيز الوعي بمخاطر الاستخدام غير الرشيد لها، ومشيرًا إلى أهمية مواصلة هذه الجهود ورفع الوعي المجتمعي بالممارسات الصحيحة لاستخدام مضادات الميكروبات وتعزيز الالتزام بالإرشادات الطبية والبيطرية للحد من انتشار المقاومة الميكروبية.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن بلال، مدير عام الإدارة العامة للصحة الواحدة، أن الحملة تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، وتشجيع المواطنين ومقدمي الخدمات الصحية والبيطرية ومربي الحيوانات على اتباع الممارسات السليمة في استخدامها، بما يسهم في الحفاظ على فعالية هذه الأدوية والحد من انتشار المقاومة الميكروبية.