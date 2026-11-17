أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، استئناف ضخ النفط عبر الأنبوب التركي بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يوميًا، مؤكدة رفع الطاقة التصديرية تدريجيًا وصولًا إلى 500 ألف برميل يوميًا.

وأشار وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، في بيان، إلى «استئناف ضخ النفط الخام لأغراض التصدير عبر الأنبوب العراقي–التركي القديم، بطاقة تصديرية أولية تبلغ 120 ألف برميل يوميًا، بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل والفحوصات الفنية والتشغيلية».

ولفت إلى رفع الطاقة التصديرية تدريجيًا وصولًا إلى 500 ألف برميل يوميًا، مؤكدًا أن «هذا الإنجاز يمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز الطاقة التصديرية للعراق وتنويع منافذ تصدير النفط الخام، فضلًا عن تحقيق إيرادات مالية إضافية للاقتصاد الوطني، لاسيما أن التصدير عبر المنفذ الشمالي يتيح تسويق النفط الخام دون خصومات سعرية».

وسجلت عمليات إنتاج النفط الخام العراقية خلال الشهر الحالي قفزة كبيرة عندما تجاوزت سقف 5ملايين برميل يوميًا، فيما شهدت الصادرات النفطية قفزة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عندما تجاوزت سقف 3.35 مليون برميل يوميًا عبر مضيق هرمز وميناء جيهان التركي، مما يشكل دعما لتحقيق إيرادات مالية كبيرة.

ويسعى العراق إلى رفع معدلات إنتاج النفط الخام إلى مستوى 10 ملايين برميل يوميًا بالتدريج في عام 2032، بعد أن فتح الأبواب واسعة لجذب شركات أمريكية كبيرة، أبرزها: «إكسون موبيل» و«شيفرون» لاستثمار حقول عملاقة، أبرزها: مجنون، وغربي القرنة الأول، ورقع استكشافية واعدة جنوبي البلاد.