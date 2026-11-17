صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بأن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، الذي بدأ في فبرير الماضي، "لن يتحوّل إلى حرب أبدية"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "سينهيها قبل انتهاء ولايته بفترة طويلة"، على حد تعبيره.

وأضاف فانس: "قلنا للشعب الأمريكي إننا لن نخوض حروبًا أبدية بعد الآن. نعم، شعر الرئيس أنه مضطر لتدمير البرنامج النووي الإيراني. ونعم يشكّل هذا البرنامج تهديدًا للولايات المتحدة"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتابع فانس في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "لكننا لن نسمح بأن يتحوّل هذا إلى التزام لمدة 10 أو 15 سنة، أو حتى سنتين، رغم أن الكثير من المحافظين الجدد وغيرهم يريدوننا أن نبقى هناك إلى الأبد".

وتابع: "لن نبقى هناك إلى الأبد. لقد وعدنا بألا نفعل ذلك، ولديّ ثقة تامة أن الرئيس سينهي هذا الأمر ويخرجنا منه محققًا نتائج عظيمة".

واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة "حققت إنجازات استثنائية ودمرت البرنامج النووي والجيش التقليدي الإيراني"، على حد وصفه.

وأفاد فانس بأن "أمام الرئيس خيارات عديدة، من بينها إعلان انتهاء العمليات أو مواصلة ممارسة الضغط العسكري والدبلوماسي على إيران. أعتقد أنه يدرس حاليًا ممارسة مزيد من الضغط العسكري والدبلوماسي".

وكتب جي دي فانس، في وقت سابق عبر منصة "إكس"، أن العملية العسكرية ضد إيران، كانت "عاملاً رئيسيًا" في هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، التي أُجريت مطلع نوفمبر الجاري.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، شن ضربات على أهداف في إيران، وردّ الجانب الإيراني بشن ضربات من جانبه. وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي يشهده الصراع، فإنه لا يزال دون تسوية.