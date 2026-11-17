- وزارة الخارجية أشارت إلى منع مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين من السفر إلى خارج فلسطين

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاثنين، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلغاء قرار منع مدير عام مؤسسة "الحق" الحقوقية شعوان جبارين من السفر، ووضع حد للقيود التعسفية التي تفرضها على حرية التنقل.

وقالت الوزارة، في بيان، إن منع جبارين من السفر إلى خارج فلسطين هو أحدث إجراء ضمن سياسة إسرائيلية "ممنهجة" تقيَد دخول الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني والصحفيين والناشطين المحليين والدوليين إلى أرض دولة فلسطين وخروجهم منها.

ووصفت قرار منع السفر بأنه "تعسفي"، وقالت إنه يأتي ضمن سلسلة من التهديدات والملاحقات التي يتعرض لها حقوقيون وصحفيون وناشطون بسبب دورهم في توثيق انتهاكات الاحتلال وجرائمه والعمل على مساءلة المسئولين عنها.

وأضافت أن القيود على حرية التنقل تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وتعيق جهودهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتداعياتها.

ودعت الوزارة الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول كل إلى تحمل مسئولياتها القانونية والتحرك العاجل للضغط على إسرائيل لإلغاء قرار منع السفر وغيره من الإجراءات التي وصفتها بأنها مخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

كما طالبت بوضع حد للتحكم التعسفي في دخول الفلسطينيين إلى أرضهم وخروجهم منها، ووقف التضييق والملاحقات بحق الحقوقيين والصحفيين والناشطين والمؤسسات الحقوقية، وتمكينهم من ممارسة عملهم بحرية واستقلالية.