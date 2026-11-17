قال زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن حزبه سيدفع نحو سن تشريع يمنع من يتم ضبطهم متلبسين باستخدام الذكاء الاصطناعي للغش في الامتحانات على مستوى البلاد، من التقدم مجدداً للامتحانات، وسوف يشمل ذلك امتحان القبول الجامعي السنوي، وذلك لمدة تصل إلى 10 سنوات، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاءت تصريحات النائب كيم مين-سيوك بعد اعتراف صاحب أعلى درجة في الامتحان الوطني للمحاسبين الضريبيين بأنه استخدم كاميرا دقيقة وأجهزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للغش، ما أثار مخاوف قبيل امتحان القبول الجامعي على مستوى البلاد بعد غد الخميس.

وقال كيم عبر القناة الرسمية للحزب الديمقراطي على منصة "يوتيوب": "سوف نعد تشريعًا يمنع من يُضبطون متلبسين بالغش من التقدم للامتحان لمدة تصل إلى 10 سنوات".

وأوضح: "حاليًا، يواجه من يُضبطون متلبسين بالغش في الامتحانات على مستوى البلاد حظرًا لمدة خمس سنوات، في حين يُمنع من يُضبطون متلبسين بالغش في اختبار القدرات الدراسية الجامعية (سي إس إيه تي) من إعادة التقدم للامتحان في العام التالي"، في إشارة إلى امتحان القبول الجامعي على مستوى البلاد.

وأضاف أن تمديد الحظر ليشمل جميع الامتحانات لمدة تصل إلى 10 سنوات من شأنه أن يحرمهم فعليًا وبشكل دائم من فرصة التقدم للامتحان، ويردع الطلاب عن محاولة الغش من الأساس.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أنها سوف تسعى إلى تمديد الحظر المفروض على الغشاشين في امتحان "سي إس إيه تي" إلى ثلاث سنوات.