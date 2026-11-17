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أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، نقلا عن البحرية، بأن ناقلة نفط أخرى اشتعلت فيها النيران وتعرضت لأضرار جسيمة بعد اصطدامها بلغم بحري بالقرب من مضيق هرمز.

ووفقا للتقارير، كانت السفينة تبحر في منطقة محظورة شرق المضيق، بينما كان نظام الملاحة الخاص بها مغلقا.

وقالت البحرية إنها رابع ناقلة تتعرض لأضرار في المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أيضاً بتعرض ناقلة لهجوم في المنطقة، بعد عبورها مضيق هرمز.

وقالت الوكالة البريطانية للأمن البحري إن الهجوم أدى إلى عجز السفينة عن المناورة، واندلاع حريق في غرفة المحركات، مشيرة إلى إنقاذ أفراد الطاقم.

وقالت البحرية الإيرانية أيضا إن المرور الآمن عبر المنطقة يتطلب التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. وكانت السلطات الإيرانية قد أفادت في وقت سابق باشتعال النيران في ثلاث ناقلات بعد اصطدامها بألغام بحرية خلال الساعات الماضية.

وشنت إسرائيل والولايات المتحدة حربهما ضد إيران في أواخر فبراير .

وردا على ذلك، فرضت القوات الإيرانية فعليا حصارا على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، من خلال التهديدات والهجمات.

وعلى مدى عدة أشهر، يحاول الجيش الأمريكي استعادة حركة تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال، من خلال توفير مرافقة عسكرية للسفن المدنية.

وصعدت القوات الإيرانية هجماتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز خلال الأسابيع الأخيرة، مستهدفة في الغالب ناقلات النفط وسفن الشحن التي تسلك مسارا جنوبيا بالقرب من الساحل العماني.

وتهدف طهران إلى ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب من خلال دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع.