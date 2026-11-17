قال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، في وقت متأخر من مساء الاثنين، إن صواريخ روسية استهدفت جسرين رئيسيين في العاصمة الأوكرانية.

وكتب كليتشكو على تطبيق تليجرام: "وفقا للمعلومات الأولية، تعرض الجسران الشمالي والجنوبي للقصف".

كما أفاد بوقوع أضرار في البنية التحتية الحيوية، ما أدى إلى انقطاع إمدادات التدفئة المركزية والمياه عن عدة أحياء في العاصمة.

وكانت هجمات روسية سابقة بطائرات مسيّرة وصواريخ، استهدفت جسور الطرق وخطوط مترو الأنفاق، قد تسببت بالفعل في شلل مروري كبير في المدينة التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة، ويقسمها نهر دنيبرو إلى ضفتين.

واستهدفت صواريخ روسية أيضا مدن خاركيف ودنيبرو وزابوريجيا شرقي وجنوب شرقي أوكرانيا، وفقا للسلطات المحلية.

وقالت الإدارة الإقليمية إن منشأة صناعية تعرضت لهجوم صاروخي في مدينة زابوريجيا.

كما تعرضت مدينة سميلا في منطقة تشيركاسي بوسط البلاد لهجوم، وفقا لمسؤولين محليين.

هجمات أوكرانية تستهدف جسر القرم وموسكو

وفي المقابل، شنت القوات الأوكرانية هجمات جديدة على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، والتي ضمتها روسيا عام 2014، بالبر الرئيسي الروسي، وفقا لسيرجي أكسيونوف، الحاكم الإقليمي المعين من جانب موسكو.

وقال أكسيونوف إن الجسر أُغلق مجددا أمام حركة المرور، بعدما سبق إغلاقه لأكثر من 16 ساعة الثلاثاء الماضي، إثر هجمات أوكرانية.

كما استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية العاصمة موسكو، حيث أعلن عمدة المدينة سيرجي سوبيانين إسقاط نحو 200 طائرة مسيرة.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي الشامل، بدعم من الدول الغربية، منذ فبراير/شباط 2022.