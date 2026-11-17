انتقد بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بشدة اليوم الاثنين، ترشيح توماس بيرتولد، المتوج بكأس العالم لكرة القدم عام 1990 ، عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" لمنصب رئيس البلاد.

يشار إلى أنه سيُعلن اسم خليفة الرئيس الحالي فرانك-فالتر شتاينماير في 30 يناير المقبل.

وتُعدّ السياسية المحافظة إيلزه آيجنر المرشحة الأوفر حظاً، في حين أن ترشيح حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف لبيرتولد، بطل كأس العالم 1990 مع ألمانيا، يعد ترشيحا رمزيا إلى حد كبير.

وقال نويندورف اليوم الاثنين: "من المهم بالنسبة لي أن أؤكد بوضوح مرة أخرى أن أي شخص يطّلع على مبادئ الاتحاد الألماني لكرة القدم الأخلاقية ونظامه الأساسي سيجد بنود كثيرة تتعارض مع برنامج حزب البديل من أجل ألمانيا".

وأضاف: "لهذا السبب أجد صعوبة في أن نفهم كيف يسمح لاعب كرة قدم، لطالما ارتبط أو كان ينبغي أن يرتبط بقيمنا بصفته لاعباً دولياً سابقاً، بعرض نفسه بهذه الطريقة".

كما انتقد يوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، خبر ترشيح بيرتولد خلال المؤتمر الصحفي نفسه الذي عُقد مع نويندورف.