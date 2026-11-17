من المنتظر أن يكبد قرار وقف تحليق الطائرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة يوم 13 نوفمبر الحالي بسبب عطل فني في نظام المراقبة الجوية، شركات الطيران أكثر من مليار دولار وهو ما يمثل ضربة مالية جديدة للقطاع الذي يعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الوقود وتراجع توقعات الأرباح.

وبحسب تحليل أعدته شركة ريموند جيمس للاستشارات من المنتظر أن تخسر شركة امريكان أيرلاينز جروب ما يصل إلى 354 مليون دولار من أرباحها المحتملة نتيجة قرار وقف التحليق، لتكون الأشد تضررا بين 9 شركات طيران أمريكية وكندية كبرى شملهم التحليل. ووفقا للتحليل تتراوح الخسائر المتوقعة لشركة أمريكان أيرلاينز بين 136 ز354 مليون دولار، في حين تتراوح الخسائر المحتملة لشركة دلتا أيرلاينز بين 94 و244 مليون دولار، وخسائر يونايتند أيرلاينز بين 88 و229 مليون دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير النقل الأمريكي شين دافي قوله في إيجاز صحفي اليوم إن اضطراب حركة الطيران يوم الجمعة الماضية كلف الاقتصاد الأمريكي "مليارات الدولارات".

وخلال الفترة من يوم الجمعة وحتى صباح اليوم تم إلغاء أو تأجيل حوالي 4ر19 ألف رحلة طيران قادمة أو مغادرة من المطارات الأمريكية بما يمثل حوالي 18% من إجمالي عدد الرحلات المجدولة خلال هذه الفترة، وفقا لبيانات شركة سيريوم.

وكانت شركة أمريكان أيرلاينز الأشد تضررا حيث ألغت أو أجلت حوالي 5888 رحلة طيران بما يمثل حوالي 23% من إجمالي رحلاتها المجدولة خلال الفترة المذكورة.