أعلنت السلطات الأوكرانية، الاثنين، ارتفاع حصيلة القتلى جراء غارة جوية روسية استهدفت قرية كوميشوفاخا في منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا قبل أسبوعين، إلى 72 شخصا.

وبعد تعليق عمليات البحث، قال وزير الداخلية إيفان فيهيفسكي، عبر تطبيق تليجرام، إن القتلى شملوا أفرادا من فرق الدفاع المدني وضباط شرطة ومسعفين، إلى جانب موظفين بالمدرسة المحلية وإدارة البلدية.

وأضاف أن أربعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، فيما يتلقى أربعة أشخاص جرى إنقاذهم العلاج في المستشفى. ووصف وزير الداخلية الهجوم بأنه من أكثر الغارات الجوية مأساوية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، أصابت قنبلة القرية الواقعة قرب خط المواجهة، ودمرت ملجأ تحت مبنى مدرسة، كان كثيرون قد لجأوا إليه للاحتماء من الغارات الجوية. ووفقا لتقارير أوكرانية، كان يجري توزيع مساعدات إنسانية في المكان وقت وقوع الهجوم.

ووصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي الهجوم بأنه "اعتداء إرهابي غادر".

وأفادت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية "سوسبيلني" بأن الملجأ، الذي يبلغ عمقه نحو 7 أمتار، اكتمل بناؤه عام 2025، واستخدم مدرسة لمدة شهرين فقط، قبل أن يتحول إلى نقطة تجمع لأهالي المنطقة ومركز لتوزيع المساعدات الإنسانية وملجأ للحماية من الغارات الجوية.

وتقع قرية كوميشوفاخا على بعد نحو 15 كيلومترا من خط المواجهة بين روسيا وأوكرانيا.