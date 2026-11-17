نظمت الإدارة العامة للتدريب، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، دورة تدريبية بعنوان: «مهارات التحفيظ ودور الكتاتيب في ترسيخ القيم لمحفظي القرآن الكريم»، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بمبادرة «عودة الكتاتيب».

وأوضح الشيخ محمد مجدي عوض، مدير عام التدريب، أن البرنامج التدريبي يستهدف تعزيز دور الكتاتيب في بناء النشء وترسيخ القيم، وتنمية مهارات المحفظين، والتعريف بالتراث التاريخي للكتاتيب ودورها في حفظ الهوية الدينية واللغوية.

وأوضح أن الدورة الحالية، التي يشارك فيها 132 متدربًا من محفظي القرآن الكريم بمحافظات السويس والأقصر ودمياط والشرقية والمنيا والوادي الجديد، تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تستهدف تأهيل 528 محفظًا ومحفظة على مستوى الجمهورية، موزعين على أربع دورات تدريبية، بواقع 132 متدربًا في كل دورة، وتستمر كل دورة ثلاثة أيام.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول محاضرتين علميتين وورشة تدريبية؛ حيث تناولت المحاضرة الأولى، التي ألقاها الدكتور أحمد غانم، الأستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة الأزهر الشريف، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، موضوع «التأهيل النفسي والاجتماعي لمحفظي القرآن الكريم»، واستعرض خلالها أسس توفير بيئة آمنة ومحفزة داخل حلقات التحفيظ، وأهمية مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وتفاوت قدراتهم الجسدية والعقلية، مؤكدًا أثر أسلوب المحفظ في تكوين شخصية الطالب من خلال الاحترام والتشجيع، وضرورة مواكبة خصائص أجيال العالم الرقمي، والاستفادة من قدراتهم وسرعة استيعابهم.

وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان «أثر الكتاتيب في تعزيز الحفاظ على اللغة العربية»، وألقاها الدكتور محمد فيصل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف؛ حيث تناول المهارات الأساسية للغة العربية، وهي: الاستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، مضيفًا مهارة التذوق اللغوي، التي تبرز أهميتها كذلك في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وأوضح أن الكتاتيب أسهمت تاريخيًّا في تنمية هذه المهارات لدى المتعلمين، بدءًا من الاستماع والتعرف على أصوات الحروف، مرورًا بالتحدث والقراءة، وصولًا إلى الكتابة، بما يؤكد دورها الأصيل في ترسيخ اللغة العربية وتعزيز ملكتها لدى النشء.

واختُتمت فعاليات اليوم الأول بورشة تدريبية قدمها الشيخ علي الدين محمد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم، تناولت الجوانب الإدارية المتعلقة بالكتاتيب، وآليات العمل بها، إلى جانب التدريب على الطريقة البغدادية في تحفيظ القرآن الكريم، وبيان أساليب تطبيقها في حلقات التحفيظ.

وأكد في ختام الورشة أهمية مواصلة الجهود للارتقاء برسالة وزارة الأوقاف في النهوض بالكتاتيب وتطوير أدائها، والقيام بمهمتها التربوية والتعليمية العظيمة، التي تمثل شرفًا كبيرًا ومسئولية جليلة.