كشف طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن كواليس واقعة طريفة بطلها محمد صلاح، قائد منتخب مصر على هامش المران الأخير للفراعنة استعدادا لمواجهة مالاوي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

عرضت قناة أون سبورت مقطع فيديو من مالاوي لشخص يصافح صلاح في النفق المؤدي إلى الملعب قبل خوض التدريب الأساسي.

وقال أبو العينين عن الواقعة "إنه رجل دمه خفيف جدا، فهو مذيع في مالاوي، وكان بيهزر مع صلاح، وقال له بعد مصافحتك لازم أقطع إيدي عشان أبروزها".

وتتجدد المواجهة بين الفريقين بعد فوز مصر على مالاوي بنتيجة 5-0 يوم الجمعة الماضي في ستاد القاهرة.

وسجل صلاح هدفين في هذه المباراة، رافعا رصيده إلى 70 هدفا في مسيرته، وواصل اتحاد الكرة الاحتفال به في مالاوي باعتباره الهداف التاريخي لمنتخب مصر، متجاوزا حسام حسن المدير الفني السابق للمنتخب الذي سجل 69 هدفا في مسيرته كلاعب.

وأثار هذا الإنجاز جدلا واسعا في الأيام القليلة الماضية بسبب قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصم هدفين من رصيد صلاح بعد تعديل تقرير منشور على موقع الفيفا أثناء مشاركة منتخب مصر في كأس العالم.