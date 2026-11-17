أجرى الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، جولة ميدانية شملت عددًا من المؤسسات التعليمية والثقافية البارزة بالعاصمة البوسنية سراييفو، وذلك خلال زيارته الرسمية نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ للمشاركة في مراسم تنصيب الدكتور نجاد غرابوس رئيسًا للعلماء، مفتيًا عامًّا للبوسنة والهرسك.

واستهل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية جولته بزيارة المدرسة الشرعية الثانوية العريقة «غازي خسرف بيك»، إذ التقى بالطلاب وألقى محاضرة تناول فيها أهمية بناء الوعي الرشيد، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ قيم الأخوة.

وأكد الدكتور أحمد نبوي خلال الزيارة حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على تعزيز التعاون العلمي والديني والثقافي مع المشيخة الإسلامية والمؤسسات الأكاديمية والدينية في البوسنة والهرسك، وتبادل الخبرات والإصدارات العلمية، ودعم جهود بناء الوعي الرشيد.

وحضر اللقاء السفير وليد حجاج، السفير المصري في سراييفو؛ وفضيلة الدكتور أحمد بورديش، أمين الفتوى بدولة البوسنة والهرسك؛ وجواد بليح، مدير المدرسة الشرعية في سراييفو.

كما شملت الجولة زيارة متحف الثقافة والفنون الإسلامية في سراييفو، إذ اطلع الدكتور أحمد نبوي والوفد المرافق على مقتنيات المتحف التي توثق التراث الإسلامي وعمق التجربة الحضارية والثقافية للمسلمين في البوسنة والهرسك.

وتأتي الزيارة في سياق العلاقات التاريخية والأخوية بين جمهورية مصر العربية ودولة البوسنة والهرسك، وحرص وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على تعزيز التواصل مع المؤسسات الدينية والأكاديمية في مختلف الدول.