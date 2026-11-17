نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى، السفير الدكتور عبد الهادي مخلوف، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ونجل العالم والإمام الشيخ حسنين محمد مخلوف، مفتي الديار المصرية الأسبق.

وذكر شيخ الأزهر أن الراحل العزيز سليل بيت عريق من بيوت العلم والمجد والصلاح في مصر، وأن هذا البيت الكريم أنجب أعلامًا خدموا العلم والدين والوطن، وكان لهم أثر بارز في تاريخ الأزهر الشريف والدبلوماسية المصرية في عصرها الحديث، مشيرًا إلى أن الفقيد سار على نهج أسرته الكريمة، مقدمًا نموذجًا مشرفًا في خدمة الوطن من خلال عمله بوزارة الخارجية.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.