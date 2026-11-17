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أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري اليوم الاثنين ، عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز إم كيو-1 فوق مضيق هرمز، حسبما أفادت وكالة مهر الإيرانية للانباء .

وجاءت هذه الحادثة في إطار سلسلة من عمليات الاعتراض المماثلة التي أعلنت عنها طهران في المنطقة خلال شهر نوفمب الجاري.

وأعلن مكتب العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في وقت سابق صباح اليوم الاثنين، أنه تم إسقاط طائرة مسيرة طراز "إم كيو إم-170"تابعة للجيش الأمريكي "المعتدي"، في حالة سليمة، عقب عملية ناجحة في مجال الحرب الإلكترونية.

وبحسب مهر ، تُعد هذه الطائرة الرابعة من هذا النوع التي تنجح قيادة الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة التابعة لبحرية الحرس الثوري في الاستيلاء عليها وهي سليمة.

كما أنها الطائرة الثامنة إجمالاً التي تضع وحدات الدفاع الجوي في الحرس الثوري يدها عليها، "وهي بحالة سليمة"، في محيط مضيق هرمز.

وكانت الطائرة المسيرة -التي كانت تعمل في المنطقة بهدف رصد وتحديد أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية- هدفاً لهجوم إلكتروني ناجح شنه عناصر من بحرية الحرس الثوري جنوب جزيرة قشم.

وبعد السيطرة على أنظمة توجيهها، تمكنت قوات الحرس الثوري من إسقاطها وهي بحالة سليمة.