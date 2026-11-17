من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الصيني شي جين بينج، بعد غد الأربعاء ، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين.

وقال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف، اليوم الإثنين، إن المحادثات الصينية الروسية في مدينة شينتشن الصينية ستتناول الوضع في شبه الجزيرة الكورية والحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ووفقاً لمصادر روسية وأمريكية، فمن المقرر عقد الاجتماع الثلاثي المعلن عنه سابقاً بين شي وبوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس المقبل ، في أعقاب قمة "أبيك".

وتتولى الصين الرئاسة الدورية لمنتدى "أبيك" هذا العام وتستضيف القمة.

وكانت الصين قد سلطت الضوء، في وقت سابق من اليوم ، على أهمية الاجتماع المرتقب بين رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا، واصفةً إياه بأنه "تاريخي وغير مسبوق".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج في بكين، إن القادة الثلاثة سيناقشون صون السلام العالمي وتعزيز الاستقرار بين القوى الكبرى.

وأشارت ماو إلى أن هذا سيكون أول لقاء وجهاً لوجه يجمع قادة الدول الثلاث.

وأضافت أن تعزيز التواصل وتسوية الخلافات وتحقيق الاستقرار في العلاقات يخدم مصالح الدول الثلاث ويلبي تطلعات المجتمع الدولي، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل حول جدول الأعمال.

من جانبه، قال أوشاكوف إن جدول أعمال الاجتماع لا يزال قيد الصياغة النهائية، مشيراً إلى أنه من المقرر صدور بيان مشترك في ختام المحادثات، واصفاً إياه بأنه سيكون "ثمرة عمل دبلوماسي شاق".