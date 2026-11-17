قضت محكمة في مدينة إيكس أون بروفانس، يوم الاثنين، بالسجن المؤبد على اثنين من كبار تجار المخدرات المنتمين إلى شبكة إجرامية في مدينة مارسيليا، لإدانتهما بالمسؤولية عن ثلاث جرائم قتل، وذلك في محاكمة استحوذت على اهتمام فرنسا.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن على ثلاثة متهمين آخرين، تراوحت بين 18 و25 و30 عاما، وفقا لما أوردته وسائل إعلام فرنسية.

ومن بين ضحايا جرائم القتل التي وقعت في ديسمبر/كانون الأول 2020، الأخ غير الشقيق للناشط البارز أمين كساسي. كما قُتل شقيق آخر له، مهدي، العام الماضي، وفقا للتقارير.

ووفقا للتقارير، حملت المحكمة رجلا / 32 عاما/ وُصف بأنه أحد قادة عصابة "دي زد مافيا"، ورجلا آخر / 38 عاما / وكان من كبار تجار المخدرات سابقا، المسؤولية عن جرائم القتل الثلاث التي وقعت عام 2020.

وعثر على الجثامين داخل سيارات متفحمة. ووفقا للتقارير، كان الضحايا، وجميعهم شبان في نحو العشرين من العمر، قد تعرضوا لإطلاق النار في الرأس قبل العثور عليهم.

كما أقر متهمون آخرون، وفقا للتقارير، بتقطيع أوصال أحد الجثامين أو بسرقة السيارة التي عثر على الجثامين بداخلها.