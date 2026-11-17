يمثل زعيم المعارضة في موزمبيق أمام المحكمة، اليوم الثلاثاء، بتهم التحريض على الإرهاب والدعوة إلى العصيان المدني، على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت أشهرا، واندلعت عقب انتخابات متنازع على نتائجها في عام 2024، أبقت الحزب الحاكم منذ فترة طويلة في السلطة.

ويعد فينانسيو موندلاني، الذي حل في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية، أحدث شخصية معارضة في أفريقيا تواجه اتهامات يقول بعض المحللين إنها ذات دوافع سياسية، وتهدف إلى إسكات الانتقادات أو إقصاء أصحابها.

وتأتي محاكمة موندلاني بعد الحكم على زعيم المعارضة في تنزانيا توندو ليسو بالسجن أربع سنوات هذا الشهر، بتهمة التحريض على تعطيل انتخابات عام 2025. وكان ليسو قد قال إنه حوكم بسبب دعوته إلى إصلاح النظام الانتخابي، فيما بُرئ من تهمة الخيانة العظمى في القضية نفسها.

ويواجه كيزا بيسيجي، أحد أبرز وجوه المعارضة المخضرمين في أوغندا، محاكمة بتهمة الخيانة العظمى، وقد يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته.

كما يواجه أبرز زعماء المعارضة في زامبيا وعدد من أنصاره اتهامات بالخيانة العظمى في هذا البلد الواقع جنوبي أفريقيا، وذلك عقب انتخابات أخرى شابتها اضطرابات هذا العام، قالت جماعات حقوقية إنها اتسمت بحملة من المضايقات ضد المعارضة.

وفي موزمبيق الواقعة شرقي أفريقيا، خسر موندلاني أمام الرئيس دانيال تشابو، مرشح حزب فريليمو، في انتخابات عام 2024. ويحكم حزب فريليمو البلاد منذ استقلالها عن البرتغال عام 1975، أي منذ 51 عاما، وقد واجه اتهامات بتزوير الانتخابات وقمع المعارضة، وهي اتهامات ينفيها الحزب.

ورفض موندلاني نتائج انتخابات عام 2024، واصفاً إياها بالمزورة، ودعا إلى تنظيم احتجاجات وإلى امتناع المواطنين عن الذهاب إلى أعمالهم عقب التصويت.