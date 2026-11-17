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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، قيام القوات الروسية خلال الليلة الماضية، بتنفيذ هجمات واسعة النطاق، باستخدام الطائرات المسيرة والأسلحة الموجهة الأرضية والجوية.

وقالت الوزارة في بيان: "استهدف الهجوم منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والمتخصصة في إنتاج صواريخ كروز، وطائرات مسيرة متوسطة وبعيدة المدى، والبنى التحتية للنقل في مدينتي كييف وزابوريجيا، ومقاطعتي تشيركاسي ودنيبروبيتروفسك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت: "كما تم استهداف منشآت الطاقة، والبنى التحتية للموانئ، وسفن بحرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.