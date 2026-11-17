قال التلفزيون الرسمي الفلسطيني اليوم الثلاثاء إن امرأة فلسطينية استشهدت وأصيب 10 آخرون جراء ما وصفه ‌بأنه إطلاق نار من مستوطنين إسرائيليين في بلدة الديوك التحتا غربي أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وقال يحيى ​مفرح، مدير قسم الطوارئ في مستشفى ​أريحا الحكومي، للصحفيين إن المرأة المسنة قُتلت ⁠بعد إصابتها برصاصة في الرأس.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن ​أعمال العنف جاءت في أعقاب ما وصفه بأنه ​هجوم على أطراف مدينة أريحا مساء أمس الاثنين، موضحا أن فلسطينيين صدموا بسيارتهم مركبة إسرائيلية ثم ترجلوا وهم ​يحملون أسلحة وهاجموا ركابها.

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وأضاف أن حجارة ألقيت ​بعد ذلك على الإسرائيليين، الذين أطلقوا النار للقضاء على ‌هذا ⁠التهديد.

وقال إن هناك مصابين في صفوف الإسرائيليين والفلسطينيين، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل أو تحديد ما إذا كانت المرأة التي قال مسؤولون ​فلسطينيون إنها ​قُتلت من ⁠بين الذين أُطلق النار عليهم.

وتأتي أحدث أعمال العنف وسط تصاعد التوتر في ​المنطقة، عقب وصول مجموعة من المستوطنين ​الإسرائيليين ⁠الذين انتقلوا إلى منازل فلسطينيين في منطقة أريحا مطلع نوفمبر تشرين الثاني، ما منع بعض السكان ⁠الفلسطينيين ​من الوصول إلى ممتلكاتهم وأثار ​مخاوف من وقوع هجمات أخرى من جانب المستوطنين.