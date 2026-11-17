أكد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التزام بلاده بالعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا والمعاناة الإنسانية الهائلة فيها، مشيرا إلى أن ترامب عازم على التوصل إلى سلام دائم.

وقال كوشنر، في منشور عبر منصة «إكس»، إنه أجرى اليوم الإثنين اتصالا مع يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بمشاركة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، لمناقشة التقدم المحرز والخطوات المقبلة في عملية السلام.

وأضاف أنه أجرى أيضا اتصالا وصفه بالمثمر مع الجانب الأوكراني والشركاء الأوروبيين، من بينهم مستشارو الأمن القومي في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وإيطاليا، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأوضح أن المناقشات تناولت سبل تيسير التواصل المباشر بين أوروبا وروسيا، الذي غاب إلى حد كبير خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشار كوشنر إلى أن المشاركين بدأوا أيضا الإعداد لجدول أعمال الاجتماع متعدد الأطراف المقبل، الذي يعملون على عقده خلال الفترة القريبة، لافتا إلى أن محور المناقشات تمثل في كيفية إنهاء الحرب ووضع ترتيبات أمنية لمرحلة ما بعد الحرب تحد من احتمالات اندلاع صراعات جديدة.

وأكد أن حلف «الناتو» سيظل ركيزة أساسية للأمن الأوروبي، موضحا أن الهدف يتمثل في البناء على المؤسسات والاتفاقات القائمة في أوروبا، وتعزيز الالتزامات الأمنية وقنوات الاتصال والشفافية وآليات خفض التصعيد، بما يضمن استدامة السلام الذي يتم التوصل إليه.

وقال كوشنر إنه عندما بدأ العمل على هذا الملف قبل عام مع ويتكوف، حُددت معايير النجاح بالنسبة لأوكرانيا في إقامة دولة ذات سيادة وآمنة ومزدهرة، تتمتع بحرية تحديد مستقبلها بنفسها.

وأضاف أن العمل الوثيق مع أوكرانيا والشركاء الأوروبيين خلال العام الماضي أحرز تقدما ملموسا نحو تحقيق هذه الرؤية، من خلال ثلاثة محاور أساسية، أولها تقديم ضمانات أمنية قوية وموثوقة لحماية أوكرانيا من أي عدوان مستقبلي، وثانيها وضع مسار لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بما يرسخ مستقبلها طويل الأمد داخل أوروبا، وثالثها إعداد خطة شاملة للازدهار في مرحلة ما بعد الحرب، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والبنك الدولي وجهات أخرى، لدعم الاستقرار المالي وإعادة الإعمار والاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأجل في أوكرانيا.

وأوضح أن هذه العناصر مجتمعة من شأنها أن تمنح أوكرانيا القوة والأمن والحرية والثقة اللازمة للتفاوض بشأن القضايا الصعبة المتبقية مع روسيا، وبناء مستقبل أفضل لشعبها.

وشدد كوشنر على أن أي اتفاق سلام نهائي يتعين أن يحظى بموافقة كل من روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه رغم تركيز الكثير من النقاشات العلنية على الخلافات بين الطرفين، فإن المناقشات الجادة بعيدا عن الأضواء تشهد طرح أفكار إيجابية وبناءة تساعد على استكشاف الحلول الممكنة وتقليص الفجوات المتبقية.

واختتم كوشنر منشوره بالتأكيد أن تحديات مهمة لا تزال قائمة، وأن التوصل إلى اتفاق نهائي سيتطلب اتخاذ قرارات صعبة، لكنه أشار إلى إحراز تقدم بالتنسيق الوثيق مع روسيا وأوكرانيا وأوروبا، بهدف إنهاء الحرب وتعزيز الأمن الأوروبي وإرساء أسس سلام دائم.