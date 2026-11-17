تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الإثنين، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الإماراتي، اليوم مع سيرجي شويجو سكرتير مجلس الأمن في روسيا ، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"- حيث نقل المسئول الروسي تحيات الرئيس بوتين وشكره لاستضافة دولة الإمارات المحادثات الثلاثية التي ضمت الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا وأوكرانيا، في إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة إضافة إلى تقديره للوساطات التي تقوم بها دولة الإمارات بين روسيا وأوكرانيا التي تواصل نجاحها في الإفراج عن الأسرى من الجانبين.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.