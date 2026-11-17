أكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، إن الصين عملت مع اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسيفيك (أبيك) الأخرى لتحقيق نحو 50 حصيلة (إنجاز ) عملية في المجال الاقتصادي والتجاري العام الجاري.

وقال لي تشنغ قانج، ممثل التجارة الدولية للصين بوزارة التجارة ونائب وزير التجارة الصيني - في مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) -إنه منذ مطلع العام الجاري، عملت الوزارة مع الإدارات المعنية على تعزيز التعاون بشأن دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي، ودعم عمل منظمة التجارة العالمية، وتعميق التعاون الرقمي والذكي، وتطوير الاقتصاد الأخضر.