أكدت ماو نينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن مبعوثين خاصين وممثلا خاصا من الصين زاروا حديثا ما مجموعه سبع دول بين الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، في جهد دبلوماسي كبير تبذله الصين لتخفيف التوترات وإنهاء الأعمال العدائية.

وأوضحت "ماو" - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن تشاي جيون، المبعوث الخاص للحكومة الصينية المعني بقضية الشرق الأوسط، وليو شيان فا، الممثل الخاص للحكومة الصينية المعني بالشؤون الإفريقية، وهو تشانج تشون، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الصينية المعني بشؤون القرن الإفريقي، زاروا ما مجموعه سبع دول في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي.

وأضافت أنه خلال الزيارات، التقى المبعوثان الخاصان والممثل الخاص قادة الدول المعنية ووزراء خارجيتها ومسؤولين آخرين معنيين بالشؤون الخارجية والأمن القومي. وتابعت قائلة "عقدوا تبادلات وديّة بشأن تعميق العلاقات الثنائية وتبادلات شاملة ومعمقة لوجهات النظر بشأن الدفع نحو خفض تصعيد القضايا الساخنة والحساسة على المستوى الإقليمي، وتوصلوا إلى عدد من التوافقات المشتركة بشأن تعزيز التضامن والتعاون وصون السلام وتعزيز التنمية".