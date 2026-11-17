أعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" للطيران، يوم الاثنين، أنها عالجت مشكلة تقنية تسببت في تأخير رحلات مغادرة، وذلك بعد أيام قليلة من تسبب خلل في شبكة إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في وقف حركة الطيران على مستوى البلاد.

وقالت الشركة، التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها، في بيان، إن بعض الرحلات تأخرت بسبب المشكلة بعد ظهر الاثنين، لكن الرحلات التي كانت في الجو، وكذلك الرحلات التابعة لشبكتها الإقليمية "يونايتد إكسبرس"، لم تتأثر. وأضافت: "لا توجد أي مؤشرات على أن المشكلة مرتبطة بالأمن السيبراني".

واعتذرت شركة "يونايتد إيرلاينز" لعملائها عن الإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتمكنت الشركة من حل المشكلة بعد نحو ساعة ونصف الساعة من بدء الطيارين الإبلاغ عن أعطال لمراقبي الحركة الجوية.

ولم تقدم "يونايتد إيرلاينز" على الفور تفاصيل بشأن الأنظمة التابعة للشركة التي تأثرت بالعطل، لكن الطيارين أبلغوا مراقبي الحركة الجوية بأن المشكلة تتعلق بالنظام الذي تستخدمه الشركة لمساعدتهم في تحديد الوزن النهائي للطائرة، بما يضمن إقلاعها بأمان.

وأظهر تسجيل صوتي نُشر على تطبيق "إيه تي سي" طيارا تابعا للشركة في هيوستن يطلب من برج المراقبة الإذن بالبقاء عند بوابة المطار حتى عودة النظام إلى العمل. ويجمع التطبيق بين البث المباشر للاتصالات اللاسلكية لمراقبة الحركة الجوية والتتبع المرئي للطائرات في الوقت الفعلي.

وأظهر موقع "فلايت أوير" المتخصص في تتبع الرحلات الجوية أن 418 رحلة تابعة للشركة كانت متأخرة في وقت متأخر من بعد ظهر الاثنين.

وتعد المشكلة التقنية التي واجهت أنظمة "يونايتد إيرلاينز" أحدث الأعطال التقنية البارزة التي شهدتها الأيام القلائل الماضية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد آلاف الأشخاص بعجزهم عن الوصول إلى حساباتهم المصرفية عبر الإنترنت لدى عدد من كبرى البنوك الأمريكية، بعد تعرض بنك "جيه بي مورجان تشيس" لمشكلة تقنية.

ويوم الجمعة، أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمرا بوقف جميع الرحلات الجوية، بعدما تعطل جهاز توجيه جديد جرى تركيبه، ما تسبب في تحميل نظام مراقبة الحركة الجوية المتهالك فوق طاقته. وقبل ذلك بيوم واحد، تعرضت خدمة البريد الإلكتروني "أوتلوك" التابعة لشركة مايكروسوفت لاضطراب كبير، وقالت الشركة، السبت، إن الخدمة عادت إلى العمل بشكل كامل.