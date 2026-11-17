أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، تعرض اثنين من أفراد الأمن العام لإطلاق نار في مجمع سكني بمدينة نيويورك، مشيرةً إلى أن إصاباتهما لا تشكل خطراً على حياتهما.

وأضافت الشرطة أنه تم العثور على المسلح المشتبه به ميتاً جراء إصابته بطلق ناري أطلقه على نفسه، بعد أن تحصن داخل إحدى الشقق في مجمع "كو أوب سيتي" السكني الضخم في حي برونكس.

وقالت الشرطة إن المسلح المشتبه به ظل متحصنًا داخل موقعه عقب الحادث ،الذي وقع في مجمع "كو أوب سيتي" السكني الضخم بمنطقة برونكس. ونصحت السلطات المواطنين بتجنب المنطقة.

وأكدت إدارة شرطة نيويورك أن اثنين على الأقل من المصابين يعملان ضمن إدارة الأمن العام بمجمع "كو أوب سيتي"، وهي قوة أمنية خاصة تتولى حماية المجمع، الذي يضم أكثر من 15300 وحدة سكنية تعاونية موزعة على أبراج سكنية ومنازل متلاصقة، ويقطنه نحو 50 ألف شخص، كما أن له رمزًا بريديًا خاصًا به.

وأضافت الشرطة أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان المصاب الثالث يعمل أيضًا ضمن أفراد الأمن.

وقال موظفو مركز تلقي بلاغات الطوارئ بالمجمع إنهم لا يملكون أي معلومات بشأن الحادث. كما تُركت رسالة لإدارة المجمع العقاري لطلب التعليق.