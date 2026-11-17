أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه تم تحديد الموضوعات الرئيسية للمباحثات المرتقبة بين قادة روسيا والصين والولايات المتحدة حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء .

وأشار بيسكوف إلى أن بعض المسائل قد تطرح بصورة ارتجالية خلال اللقاء، حسبما تسير المناقشات.

وقال بيسكوف إن مدينة شينزين الصينية ستستضيف يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، فيما سيعقد لقاء ثلاثي منفصل على هامش القمة، بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينج، والأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس المقبل، في مقر إقامة الرئيس الصيني.

وفي معرض رده على سؤال بشأن الاتفاق على جدول أعمال القمة الثلاثية، نقلت سبوتنيك عن بيسكوف قوله إن الموضوعات الرئيسية محددة بالفعل، لكنه أشار إلى أن موسكو لا ترغب في استباق نتائج اللقاء.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن هذا النوع من الاجتماعات الثلاثية بين قادة موسكو وبكين وواشنطن لم يسبق له مثيل، وإنه بالغ الأهمية..