دعا قائدا الصين وكندا، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، في وقت تسعى فيه أوتاوا إلى التعامل مع توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتوطيد التعاون مع بكين.

والتقى الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، قبيل قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وأشاد الجانبان بالشراكة الاستراتيجية التي اتفقا على العمل من أجل تعزيزها هذا العام، وأشارا إلى تحسن العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وجاء الاجتماع بعد يوم من تصريح كارني بأن كندا قد تتجه إلى شركات صناعة السيارات الصينية، إذا أخفقت المفاوضات التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحفاظ على تكامل صناعة السيارات في أمريكا الشمالية.

وقال شي: "إن تحسين العلاقات الصينية الكندية وتطويرها يخدم مصالح شعبي البلدين، ويسهم أيضا في حماية السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم". وأضاف: "هذا هو الخيار الصحيح".

وقال كارني إن وتيرة التواصل بين كندا والصين زادت خلال الأشهر الماضية، مشيدا بما وصفه بأنه "قدر أكبر من القدرة على التنبؤ والاستقرار" في العلاقات بين البلدين.

وأضاف: "إن استقرار الترتيبات التجارية الثنائية بيننا يعكس كيف يمكننا العمل معاً على نطاق أوسع وبنهج عملي لحل المشكلات".

وتوصل شي وكارني في يناير إلى اتفاق يسمح بدخول عشرات الآلاف من السيارات الكهربائية الصينية إلى كندا برسوم جمركية مخفضة.

وبموجب اتفاق يناير، خفضت كندا الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية من 100% إلى 1ر6%، مع السماح في البداية باستيراد ما يصل إلى 49 ألف سيارة سنويا، على أن يرتفع هذا الحد بمرور الوقت. وفي المقابل، وافقت الصين على خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الكندية، بما في ذلك بذور الكانولا.