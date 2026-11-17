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أعلن الرئيس المنغولي خوريلسوخ أوخنا، اليوم الثلاثاء، عزمه الاستقالة، بعدما اتهمه حزب المعارضة بتحقيق مكاسب مالية من مشروع للسكك الحديدية تنفذه الحكومة.

وقال إنه سيتعاون مع المحققين.

وتولى خوريلسوخ منصبه في عام 2021، ضمن فوز كاسح حققه حزب الشعب المنغولي، الذي حصل على أغلبية مقاعد البرلمان. وينتمي رئيس الوزراء أيضا إلى الحزب نفسه.

وشهد الحزب صراعات داخلية خلال السنوات الأخيرة، إذ تعاقب على رئاسة الحكومة في البلاد ثلاثة رؤساء وزراء خلال تسعة أشهر فقط.

وتدخل استقالة خوريلسوخ حيز التنفيذ بمجرد موافقة البرلمان عليها.