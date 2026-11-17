يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضح خبراء الأرصاد، في بيان اليوم، أن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة تتمثل في تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تصل إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق.

وأضاف البيان أن هناك نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد جنوبًا إلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ومتر ونصف المتر، مع رياح سطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ونصف المتر و2.25 متر، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى:



القاهرة 25 16

العاصمة الادارية 25 14

6 اكتوبر 26 14

بنها 24 15

دمنهور 24 15

وادى النطرون 25 16

كفر الشيخ 24 15

بلطيم 23 15

المنصورة 24 16

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 25 15

طنطا 24 15

دمياط 24 20

بورسعيد 23 20

الاسماعيلية 25 16

السويس 26 16

العريش 24 15

رفح 24 15

رأس سدر 26 14

نخل 22 09

كاترين 21 07

الطور 30 16

طابا 23 14

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 30 18

الاسكندرية 25 16

العلمين 24 15

مطروح 25 16

السلوم 28 16

سيوة 29 14

رأس غارب 30 16

سفاجا 30 17

مرسى علم 31 18

شلاتين 30 20

حلايب 29 22

أبو رماد 32 19

مرسى حميرة 30 20

أبرق 30 19

جبل علبة 30 19

رأس حدربة 28 22

الفيوم 26 16

بني سويف 27 15

المنيا 28 15

أسيوط 28 13

سوهاج 30 14

قنا 31 14

الأقصر 31 14

أسوان 32 18

الوادى الجديد 31 15

أبوسمبل 32 17