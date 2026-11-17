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قالت اليابان إنها تقدمت باحتجاج شديد اللهجة لدى موسكو اليوم الثلاثاء، عقب دخول طائرتين روسيتين مجالها الجوي قبالة ساحلها الجنوبي الغربي، في أحدث واقعة تؤجج التوترات بين الدولتين.

وقال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي للصحفيين إن الطائرتين خرقتا المجال الجوي الياباني صباح اليوم الثلاثاء لمدة خمس دقائق بالقرب من فوكوكا، وهي مدة كافية لكي تدفع قوات الدفاع الذاتي لإطلاق طائرت مقاتلة وإرسال تحذيرات.

وأضاف الوزير أن الحكومة اليابانية تقدمت بـ" احتجاج شديد اللهجة" و تطالب " بقوة" باتخاذ إجراءات وقائية. ولم يوضح نوع الطائرات الروسية.

وقال كويزومي " اختراق طائرات روسية للمجال الجوي الياباني لا يعد انتهاكا لسيادة بلادنا فقط، ولكن يمثل أيضا تهديدا لسلامتنا". وأضاف" هذا أمر غير مقبول مطلقا".